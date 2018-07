Met je selfie uit Mekka in het museum

Wie volgende maand de hadj naar Mekka onderneemt, kan met een zelfportret een plekje in het museum verwerven. Het Tropenmuseum in Amsterdam zoekt selfies van deelnemers aan de bedevaart voor de tentoonstelling Verlangen naar Mekka, die het vanaf 15 februari wil houden.

Ook zelfportretjes uit voorgaande edities van de bedevaart zijn welkom. Als ze voor 23 september binnen zijn, maken ze kans op een plekje op de tentoonstelling.

Verlangen naar Mekka is een nieuwe versie van een expositie die in 2013 te zien in Museum Volkenkunde in Leiden. De expositie wil een beeld geven van de pelgrims, hun overwegingen en hun rituelen, aan de hand aan de hand van persoonlijke verhalen van Nederlandse Mekka-gangers.