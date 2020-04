Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel

De komst van een soort snelle magneetzweeftrein kan de reistijd tussen Amsterdam en steden als Duisburg, Düsseldorf of Brussel verkorten tot minder dan dertig minuten. Dat staat in een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Deze zogenoemde hyperloop, een magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis, kan mensen en goederen met een zeer hoge snelheid tot wel 1000 kilometer per uur vervoeren. Het concept is in 2012 geïntroduceerd door Tesla-topman Elon Musk en sinds 2016 verder ontwikkeld door het Nederlandse Hardt Hyperloop.

„We weten dat mensen bereid zijn om voor hun werk van deur tot deur maximaal één uur te reizen”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit en bereikbaarheid). „Met zo’n supersnelle hyperloop wordt het ineens mogelijk om binnen die tijd veel grotere woon-werkafstanden af te leggen. Dat klinkt veelbelovend. Daarom gaan we overleggen met andere overheden en partijen om dit onderzoek verder te brengen.”