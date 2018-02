Een 29-jarige man uit het Friese Gorredijk (gemeente Opsterland) is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. De automobilist racete maandagavond met een snelheid van gemiddeld 198 kilometer per uur over de A7. Dat deed hij terwijl strooiwagens op pad waren om de gladheid te bestrijden.

Ter hoogte van het dorp Beetsterzwaag trapte de Fries het gaspedaal nog iets dieper in en piekte volgens de politie 213 kilometer per uur. De maximumsnelheid op dat deel van de A7 is 130 kilometer per uur.