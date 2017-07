Met helft aangiftes doet politie niets

De politie neemt minder dan de helft van alle aangiftes die jaarlijks worden gedaan in behandeling. Dat bevestigt de Nationale Politie zaterdag na berichtgeving hierover in het AD. In 2016 registreerde de politie 930.000 misdrijven, zo’n 511.000 zaken legde de politie af, bijvoorbeeld omdat er geen dader in beeld was.

De politie moet elke dag keuzes maken, legt woordvoerder Frank van der Voort van de Nationale Politie uit. „Veel van die aangiftes zijn verzekeringskwesties, zoals een deuk in een auto of een gestolen navigatiesysteem. Wij steken onze energie liever in het oplossen van een zware mishandeling.”

Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de politie er steeds slechter in slaagt misdrijven op te lossen. In 2010 werd nog bijna 30 procent van de misdrijven opgehelderd, vorig jaar was nog maar 22 procent.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) maakt zich grote zorgen over deze trend. „De aangiftebereidheid in Nederland is met 20 procent al laag. En die wordt hierdoor alleen maar lager. Als je aangifte doet, hoor je in veel gevallen gewoon helemaal niks meer. Dat is heel erg.”

De Nationale Politie stelt dat er bij aangiftes wel degelijk „wordt gestreefd om terugkoppeling te geven”.

De NPB vindt dat opsporing in het geding komt doordat de politie met de helft van de aangiftes niets doet. „Als er op verschillende plaatsen in Nederland elektrische fietsen worden gestolen, dan kan er een patroon in zitten, maar dat zie je niet als de aangiftes in de la verdwijnen.”

Politiewoordvoerder Van der Voort zegt dat er zowel op nationaal niveau als op lokaal niveau bij de politie naar dergelijke patronen wordt gezocht.