Met een printje naar de dokter

Nederlanders zoeken steeds vaker informatie over gezondheid en leefstijl op internet. Meer dan andere Europeanen. Geen probleem, vinden huisartsen. Wél een probleem: er worden vaker medicijnen online gekocht. „Niet doen.”

Dokter T. Dorresteijn uit Ederveen ziet regelmatig mensen zijn praktijk binnenstappen met geprinte internetinformatie. „Dat biedt dan een mooi handvat voor een gesprek. Soms is het goede informatie. Soms niet.” Of mensen zich dan door hem laten overtuigen? „Dat valt doorgaans best mee.”

Volgens onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze donderdag publiceerde, heeft Nederland in de Europese Unie het hoogste percentage mensen tussen de 17 en 74 jaar die online zoeken naar antwoorden op hun medische vragen. Vorig jaar was dat 72 procent van alle Nederlanders. In de EU is dit gemiddeld 52 procent. Binnen de unie is Bulgarije met 25 procent hekkensluiter.

Die percentages zijn verklaarbaar vanuit een verschil in levensstandaard en internetgebruik, zegt Dorresteijn. Dat mensen op internet op zoek gaan, waardeert hij positief. „Het toont dat ze interesse hebben en er actief in zijn. Soms komt een patiënt met een nieuwe ontwikkeling waarin je jezelf nog niet verdiept hebt. Een mooi voorbeeld is een patiënte die een nieuwe behandeling van gezwellen in de baarmoeder vond. Ze ging ervoor naar Tilburg en kreeg te horen dat de baarmoeder niet hoefde te worden verwijderd. Een jaar later kon ik haar helpen bij een bevalling.”

Ook de Rijssense huisarts J. H. Baan heeft er geen bezwaar tegen dat zijn patiënten te rade gaan bij „meneer Google.” Al biedt die zowel koren als kaf. „We verwijzen zelf zo nodig naar thuisarts.nl, met betrouwbare informatie die door huisartsen is verzameld en voortdurend wordt bijgewerkt. Die onderscheidt zich van allerlei sites en patiëntenfora die mensen eerder het spoor bijster doen raken dan dat ze verder helpen.”

Medicijnen kopen

De informatie die op internet is verzameld, gaat mee naar het spreekuur. „Het is onze professie om hier zo goed mogelijk mee om te gaan”, zegt Baan. „Als je goed in je vak zit, is dat ook geen bezwaar; mensen laten zich wel overtuigen.”

Internet wordt ook steeds vaker gebruikt om medicijnen te kopen. Dat noemt de Rijssense dokter problematisch. „Het is vergelijkbaar met verkoop over de toonbank bij een drogist. Raadpleeg uw huisarts, staat erop, maar dat gebeurt vaak niet. De informatie komt ook niet in het medisch dossier. Bijwerkingen kunnen tot problemen leiden.”

Als een van de oorzaken van de onlinespeurtochten ziet Baan het feit dat steeds meer mensen geen vaste huisarts meer hebben. „Wij hebben gelukkig nog een klassieke praktijk, maar van collega’s in het westen hoor ik andere geluiden: mensen staan bij een praktijk ingeschreven in plaats van bij een dokter, of ze gaan naar een huisartsenpost omdat dat gemakkelijker is. Binding aan een huisarts is echter van belang.”