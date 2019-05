Met Dodenherdenking was het zelden zo koud

Sinds 1985 is het tijdens Dodenherdenking niet zo koud geweest. Zaterdag kwam de temperatuur in De Bilt niet boven de 10,2 graden uit. Alleen 34 jaar geleden, in 1985 (8,7 graden), in 1979 (7,9 graden) en in 1957 (10 graden) was het kouder, meldt MeteoGroup.

Tijdens Dodenherdenking zaterdagavond blijft het vrijwel overal droog. Een dikke jas is wel nodig, want het is koud met een gevoelstemperatuur rond 4 graden.

Zaterdagochtend viel op het Drielandenpunt bij Vaals in Limburg zelfs voor het eerst in 40 jaar sneeuw. Er lag een laagje van zo’n 4 centimeter.