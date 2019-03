Met de trein op tournee met twee schrijvers

Duizenden treinreizigers gebruikten zondag het Boekenweekgeschenk om gratis met de trein te reizen. Op vertoon van het Boekenweekgeschenk ‘Jas van belofte’ aan de conducteur mochten ze zonder betalen mee. Hiermee werd de 84e Boekenweek afgesloten.

Ook Jan Siebelink, schrijver van het Boekenweekgeschenk, en Murat Isik, de auteur van het boekenweekessay, namen de trein. Op de laatste dag van de Boekenweek lazen de schrijvers de treinreizigers voor of knoopten gewoon een praatje aan. „Het doet mij goed om al die blij verraste gezichten van reizigers te zien. We praten over van alles, waaronder hun reis. Vaak zijn er ook kinderen bij en ik hoop natuurlijk dat zij aan het lezen slaan. Daar doen we het voor”, zegt Siebelink.

Klanten kregen Het Boekenweekgeschenk gratis bij aanschaf van 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken. Het boekenweekessay Mijn moeders strijd van Isik is te koop voor 3,75 euro. Thema van de Boekenweek 2019 is De moeder de vrouw naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff.