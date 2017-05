Met de neus tegen de ruit bij panda’s

De eerste bezoekers haastten zich woensdagochtend in één rechte lijn naar de panda’s in Ouwehands Dierenpark. „Geweldig.” Het publiek vergaapt zich aan een paar slaperige panda’s.

Een bijzondere dag woensdag voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Abonnementhouders mogen voor het eerst naar het droompaar van het park. Ongeduldig drommen ze voor de kassa’s. Dan regelrecht, langs de apen, via de ijsberen, naar de zwart-wit gejaste panda’s. Achterin.

Lui ligt Wu Wen –op z’n rug– op een houten loopbrug. De panda hapt in het groen van bamboe. Dan staat hij op, loopt log door het fraaie verblijf. Bezoekers verdringen zich voor de ruiten. „Heel bijzonder”, zwijmelen Fabian Driessen (53) en Carin Loeffen (53) uit Eindhoven.

panda

Het duo is gehuld in passende panda-outfit. Pandablouse, pandarok, pandasokken. „Zelf gemaakt”, wijst financieel analist Loeffen trots. „’k Heb een leuk stofje gekocht.” Zij vinden de aandacht voor een paar beren niet overdreven. „Het zijn heel bijzondere beesten. Echt bijzonder.”

Veertien vitrinekasten

Janneke de Lange (58) uit Alpen aan de Rijn vergaapt zich aan de panda’s. „Ik heb thuis veertien vitrinekasten vol met pandaspullen. Zó leuk.” Ze reist regelmatig naar dierentuinen in Madrid, Wenen en Brugge-Lette om panda’s te bewonderen.

Liefst wil ze nog naar China. „Om een paar weken achtereen naar een heel veld met panda’s te kijken.” Een paar weken...?! Een paar weken? „Een paar weken. Ze zijn zó schattig, die lekkere wolballen.” Vanaf nu bezoekt ze elke week de twee beren. Afgelopen nacht heeft ze niet geslapen. „Ik was bang de auto niet kwijt te kunnen.”

Het fraaie pandaverblijf Pandasia in Ouwehands is dinsdag officieel geopend. In aanwezigheid van onder andere oud-premier Balkenende. De twee beren mochten dinsdag voor het eerst naar buiten. Na een verblijf van acht weken quarantaine.

De eerste drie dagen zijn voor abonnementshouders. Storm loopt het nog niet met pandawatchers. Zorgen maakt Ouwehands zich niet. „Bezoekers boeken pas op het laatste moment”, verzekert woordvoerder Laura van de Geer.

Brandweervrouw Karla Eijgelsheim (56) uit Bergen op Zoom rukt speciaal uit voor de panda’s. „Ik reis me scheel naar dierentuinen. Vier keer per maand.” Kwart voor zes is ze op de trein gestapt. „In levende lijve zijn de panda’s veel leuker dan op een plaatje. Nu heb ik bewegende beelden.”

Eijgelsheim is helemaal verzot op de beesten. „Dat komt door hun hoge knuffelgehalte”, vermoedt ze. „Zwarte oortjes, zwarte ogen, wit koppie, heel schattig.” Toch blijven het beren, beseft ze. „Als ze bijten, ben je de sjaak.”

Webontwikkelaar Arnold Visser (34) en Michelle Walbeek (27) uit Tiel bezoeken met dochter Lara de pandaberen. „Ik doe het voor m’n dochter”, stelt Visser. „Het is toch uniek dat zij dit mee kan maken? Fantastisch.” Hoe oud is dochterlief? „Vijftien maanden.” Lara lacht verlegen. Eh... panda’s...?!

Huub van Sante (65) Leersum maakt met een cameraatje foto’s van Xing Ya. „Dit is het vrouwtje. Geloof ik.” Klik. Mis. Het lijf staat erop, de pandakop verdwijnt net achter een plank. „Heel Nederland is in rep en roer. Terwijl de panda toch eigenlijk een knap saai beest is.”

Eijgelsheim is niet weg te slaan bij het berenverblijf. „Supergaaf. Die ene was aan het koprollen”, vertelt ze opgetogen. „Met dat luie gedoe valt het dus wel mee. Ze zien er héél schattig uit.”