Met bijl en hark een natuurbrand te lijf

Met hakbijlen, harken en vuurzwepen een brand bestrijden. Een speciaal team van de brandweer gaat te voet naar plaatsen waar tankautospuiten niet kunnen komen. „Loodzwaar werk.”

Bosbranden, vuurzeeën op de hei. Ze zijn deze zomer aan de orde van de dag. Door de extreme droogte steeg het aantal natuurbranden explosief. In juni en juli rukte de brandweer 2800 keer uit om een brand in de natuur te blussen. In dezelfde periode vorig jaar stond de teller op 1213, maakte de brandweer woensdag bekend.

„De zomer was voor de brandweer anders dan anders”, aldus Allard Schimmel, zegsman bij Brandweer Nederland donderdagmorgen. „Vaker dan in eerdere jaren moesten korpsen samenwerken om een brand te bestrijden.”

Voor het eerst sinds 2014 werd deze zomer weer een blushelikopter ingezet. Zeven keer, de afgelopen warme maanden. Een Chinookhelikopter dropt dan een zak met 10.000 liter water boven een vuurzee. „Een beste plons”, zegt Schimmel.

Ook de ”handcrew” (handploeg) van de brandweer helpt deze zomer bij het blussen van natuurbranden. Zes keer tot nu toe, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het team, dat opereert vanuit Overijssel, rukt uit naar plaatsen waar brandweerauto’s niet kunnen komen. Te voet. „Denk aan lastig te bereiken plaatsen in het bos”, zegt brandweerman Adriaan ter Huurne (41). De teamleider staat op het moment van het telefoongesprek op de Drentse hei, nabij Wateren. Daar woedde deze week een grote brand; diverse campings werden ontruimd.

De handcrew, sinds 2013 actief in Nederland, zou bij natuurbranden de vuurzee moeten stoppen dan wel vertragen. Een tactiek is bijvoorbeeld het snel graven van een stoplijn, een soort sleuf van een meter breed waar het vuur geen voedsel vindt en dus dooft. Met harken en bijlen graaft en hakt een ploeg van zo’n twintig brandweerlieden in een paar uur zo’n ‘greppel’. „We schrapen de humuslaag weg, tot we op zand zijn”, zegt Ter Huurne.

De brandbestrijders van het speciale team dragen op de rug een zak met 20 liter water. „Dat water gebruiken we effectief, met een soort benevelingssysteem.”

Tot dusver zijn zeventig brandweermensen opgeleid, onder wie zeven vrouwen. Loodzwaar werk, als een razende een greppel graven op de hei? „Inderdaad”, reageert Ter Huurne. „Onze mensen hebben dan ook speciale, ademende pakken aan. In reguliere brandweerpakken kunnen ze worden bevangen door de hitte.”

Vooralsnog draaft het team alleen op bij nabluswerk. Zoals deze dagen op de hei in Drenthe. „We graven gaten en blussen ondergrondse brandhaarden. Dan moet je bijvoorbeeld opletten dat je geen ondergronds wespennest overhoop haalt.”

Ter Huurne deed ervaring op in de Amerikaanse staat Californië, waar geregeld enorme bosbranden woeden. Waar bijvoorbeeld 300 brandweerwagens uitrukken. „Dan zijn branden hier van postzegelformaat.”