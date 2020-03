Met Bijbels naar een „duistere” beurs in Goes

Christenen in Goes betreuren het dat er in de historische Grote of Maria Magdalenakerk in hun woonplaats zaterdag een ”spirituele beurs” wordt gehouden, waar kaartleggers, waarzeggers en mediums aanwezig zijn.

Leden van de evangelisatiecommissie van de plaatselijke gereformeerde gemeente (gg) hebben besloten zich zaterdag bij de ingang van de kerk onder het publiek te mengen dat de beurs bezoekt. Met Bijbels in de hand hopen zij bezoekers ervan te overtuigen dat op de beurs „machten uit de duisternis” aan het werk zijn, vertelt scriba Gijsbert Geijtenbeek van de gg in Goes.

Geijtenbeek vindt het „schrijnend” dat er uitgerekend een bedehuis wordt gebruikt voor het organiseren van deze beurs. „Daarom hopen we zaterdag bij de kerk te staan”, zegt hij. „Het gaat om een spirituele beurs, dus ik denk dat er best wel wat mensen op afkomen die zoekende zijn in het leven. Wij hopen hun en anderen duidelijk te maken dat deze activiteit zich afspeelt aan het front waar machten uit de duisternis en machten uit het Licht met elkaar strijden.”

Voordat ze zaterdag naar de kerk gaan, zal volgens de scriba elk lid van de zes leden tellende evangelisatiecommissie thuis in gebed gaan. „Ook iemand van

de gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder heeft zich trouwens aangesloten bij ons initiatief. Onze leidraad is Deuteronomium 18”, legt Geijtenbeek uit. „Daarin staat dat al wie zich met tovenarij, waarzeggerij of bezwering inlaat, de Heere een gruwel is. Maar ook de komst van Christus, de grote Profeet van het licht, wordt daar beloofd.”

Op het randje

Kerkenraadpreses Johan Hoekman van de hersteld hervormde gemeente Goes zegt er rekening mee te houden dat het publiek zaterdag in rijen voor de kerk staat, maar noemt de beurs „een leeg gebeuren.” „Ze zoeken spiritualiteit op de verkeerde plek”, meent Hoekman. „Er is een sterke hang naar spiritualiteit, maar ik zou tegen alle mensen die daarnaar op zoek zijn willen zeggen: als je geestelijk gevoed wilt worden kom dan op zondag naar de kerk, daar hoor je de boodschap van het Evangelie, waar het echt om draait, of lees eens in de Bijbel. We moeten er als samenleving ook voor waken dat we dit soort beurzen normaal gaan vinden. In het spirituele spectrum gebeuren dingen die op het randje zijn of eroverheen gaan. Die kun je als christen beter mijden.”

Overigens gaan de hersteld hervormden zaterdag niet zoals de gereformeerde gemeente posten bij de Grote Kerk. Hoekman: „We bestaan als kerkgemeente nog maar sinds 26 januari dit jaar en zijn er nog niet aan toegekomen om te bespreken hoe wij als kerkenraad in de praktijk omgaan met dit soort zaken.”

Johnny Lukasse, voorzitter van de SGP/ChristenUniefractie in Goes, vindt het „bizar” dat de kerk onderdak biedt aan de spirituele beurs. Lukasse zegt wel te begrijpen dat er geld moet worden gegenereerd om de monumentale kerk te kunnen onderhouden, maar hij onderstreept dat dit niet de juiste weg is. „Het is nogal ingewikkeld”, zegt hij. „De kerk is eigendom van de protestantse gemeente van Goes, maar wordt beheerd door de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk. Die verhuurt het gebouw ten behoeve van uiteenlopende activiteiten. Onze fractie wil binnenkort in gesprek met de kerkvoogdij van de protestantse gemeente. Wij vinden namelijk dat een spirituele beurs niet thuishoort in deze kerk. Heel wrang, als je bedenkt dat de in Goes geboren oudvader Smijtegelt er nog op de preekstoel heeft gestaan.”

In goede harmonie

Coördinator Mieke Boot van de Stichting Cultureel Westlicht uit Goes, die de beurs op touw heeft gezet, heeft er geen moeite mee dat mensen zaterdag hun opwachting maken bij de kerk, „zolang alles maar in goede harmonie verloopt”. Boot: „Als ze niet opdringerig worden of mensen aan hun jasje gaan trekken, heb ik geen enkel probleem met hun initiatief. Iedereen is hier van harte welkom, van welke godsdienst of gezindte dan ook. Die uitstraling heeft de beurs ook heel nadrukkelijk.”

Het kerkbestuur van de protestantse gemeente Goes, eigenaar van de Grote Kerk, laat desgevraagd weten dat het de verantwoordelijkheid is van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk welke organisaties zij het gebouw laat huren. „Daar hebben wij geen invloed op. Maar wij hebben inhoudelijk geen moeite met deze beurs.”