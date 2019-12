Met 120 door woonwijk kost automobilist auto en rijbewijs

Een man heeft op eerste kerstdag zijn auto in moeten leveren omdat hij met enorme snelheden door de straten van Middelburg scheurde. Volgens de politie haalde de beginnend bestuurder op sommige momenten in een woonwijk zelfs 120 kilometer per uur. De automobilist had ook nog eens vier keer teveel gedronken. Daarvoor is hem zijn rijbewijs ingenomen.

De politie meldt dat een motoragent de man wilde controleren omdat deze op een nogal ‘opvallende manier’ in zijn auto reed. De agent wilde hem laten stoppen, wat de automobilist niet deed. Daarop heeft de agent hem een heel stuk achtervolgd, waarbij de snelheden dus opliepen tot tegen de 120 kilometer per uur. De bestuurder parkeerde op enig moment zijn auto en ging er rennend vandoor. Uiteindelijk kon hij toch worden gepakt.

Hij mocht dezelfde dag trouwens wel naar huis, nadat hij een verklaring had afgelegd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt, met het Openbaar Ministerie wordt gekeken hoe de zaak verder wordt behandeld.