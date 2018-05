„Messentrekker Den Haag draaide eerder door”

De 31-jarige Malek F. die zaterdagmiddag in alle kalmte lukraak op drie mensen instak in Den Haag, haalde in februari ook al het nieuws toen hij vanuit zijn appartement in de Haagse binnenstad in hysterische toestand zijn huisraad van de eerste verdieping naar beneden gooide. Dat schrijft De Telegraaf.

Hulpdiensten rukten uit naar zijn woning in het centrum van de stad. Omdat het tramspoor vol huisraad lag, moesten trams worden omgeleid. Volgens buurtbewoners stond de man uitzinnig te schreeuwen uit het raam en klonk uit zijn woning harde muziek.

De drie mensen die zaterdag werden neergestoken in Den Haag liggen nog in het ziekenhuis. Ook de 31-jarige verdachte die na zijn daad door de politie werd neergeschoten in de buurt van station Hollands Spoor ligt in het ziekenhuis, waar hij wordt bewaakt. Hij wordt medisch behandeld en tevens verhoord over „zijn motief en de achtergronden van het incident”.

De man, die zelf ook in Den Haag woont, is zowel bij de politie als bij hulpverleningsinstanties bekend „vanwege verward gedrag”. Wat dat precies inhoudt, zegt de politie niet. Diverse media meldden dat de man een Syriër is, maar de politie, de gemeente Den Haag en het OM lieten zondag weten dat die informatie niet van hun afkomstig is.

In het onderzoek kijkt de politie ook naar „alle verbale uitingen die door de man gedaan zijn, ook die te horen zijn op de camerabeelden die in omloop zijn”.

Op beelden van de arrestatie die door een omstander zijn gemaakt en door Omroep West gepubliceerd, zijn de woorden „Allahu akbar” te horen, Arabisch voor Allah is de grootste.

De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar. Ze raakten ernstig gewond, maar zijn buiten levensgevaar.

Politie en justitie zeggen ernaar te streven meer informatie bekend te maken, maar stellen dat dit „vanwege het onderzoeksbelang” nu nog niet kan. Ook een woordvoerster van de Haagse burgemeester Pauline Krikke maant tot geduld. „Laten we niet speculeren. De recherche moet nu eerst goed onderzoek doen.” De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met Krikke om haar aan de tand te voelen over de zaak.

Agenten schoten de man in zijn been na de drievoudige steekpartij bij het Johanna Westerdijkplein, dichtbij het treinstation.