Merwedebrug wordt ingekort om hitteschade te voorkomen

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is in beide richtingen dicht van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zaterdag 06.00 uur. In de avond en nacht gaat Rijkswaterstaat het beweegbare deel van de brug met iets meer dan een centimeter inkorten, zodat dat deel bij uitzetting door de warmte niet klem komt te zitten. Het is een preventieve ingreep naast het met water koelen van de brug.

Vanuit beide richtingen is een omleidingsroute ingesteld, maar het autoverkeer moet rekenen op een halfuur tot een uur extra reistijd. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart genoeg water mee te nemen en ook een paraplu, voor het geval ze pech krijgen en in de brandende zon op hulp moeten wachten bij hun auto.

Vanwege de tropische hitte worden behalve de Merwedebrug ook de Spijkenisserbrug, de Brug over de Noord en de Stadsbrug Dordrecht gekoeld. Als de stalen brugonderdelen te vaak uitzetten, kunnen de bruggen niet meer goed open en dicht.