Merendeel vraagt eeuwigdurend erfpacht aan in Amsterdam

Zo’n 85 procent van de Amsterdammers die een woning bezitten met erfpacht hebben een aanvraag gedaan om over te stappen naar het nieuwe erfpachtstelsel. Ze kunnen gebruikmaken van de gunstige voorwaarden die daarvoor gelden als ze dit voor 8 januari hebben gedaan. Huiseigenaren in de hoofdstad kunnen er nu voor kiezen hun erfpacht eeuwigdurend af te kopen of vast te zetten.

In totaal meldden zich bij de gemeente zo’n 166.000 gegadigden voor een overstap. Het gaat zowel om woningen als bergingen en parkeerplaatsen die op gemeentelijke grond staan.

In Amsterdam staat 80 procent van de woningen op erfpachtgrond van de gemeente. Via een meer dan honderd jaar oud systeem betalen bewoners erfpacht, een soort huur, waarvan de hoogte voor een bepaalde periode werd vastgezet en na afloop van die periode (soms fors) omhoogging. Huiseigenaren betalen jaarlijks of hebben het voor een langere periode afgekocht.

Door gebruik te maken van de gunstige voorwaarden kunnen de huiseigenaren zich veel geld besparen als ze willen overstappen. De regeling liep eigenlijk tot eind 2019, maar door veel foutmeldingen in het aanvraagsysteem kregen de erfpachters een week langer de tijd.