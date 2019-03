Merel Westrik is de Mol en Sarah Chronis wint

Sarah Chronis heeft Wie is de Mol? gewonnen en Merel Westrik was in dit negentiende seizoen de saboteur. Dat bleek zaterdagavond tijdens de ontknoping van Wie is de Mol? Die werd in het bijzijn van alle kandidaten live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Deze editie van het AVROTROS-programma speelde zich af in Colombia met voor het eerst oud-winnaar Rik van de Westelaken als presentator. De presentator, die zelf in seizoen vijftien Margriet van der Linden ontmaskerde, volgde de naar RTL vertrokken Art Rooijakkers op.

Wie is de Mol? behoort tot de best bekeken programma’s van de publieke omroep. Wekelijks stemmen er tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen kijkers op af. Bijzonder aan deze reeks was dat er voor het eerst in de geschiedenis twee kandidaten in één aflevering naar huis moesten.

De live-uitzending werd ook vertoond in een aantal bioscopen in ons land. Die zaten allemaal vol fans van het programma, ook wel Molloten genoemd. In het Vondelpark was het ook druk. Daar werd de uitzending door honderden fans in de open lucht bekeken.