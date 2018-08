Menzis: vergoeding depressies resultaatgericht

Zorgverzekeraar Menzis gaat het komende jaar de kosten voor behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van het behaalde resultaat en niet langer op basis van het aantal behandelingen. Dat zegt een woordvoerder van Menzis na berichtgeving hierover door de Volkskrant.

„We willen belonen op de uitkomsten en niet langer op het aantal behandelingen. Het belang van de patiënt wordt nu meegewogen”, aldus de woordvoerder. „In de gezondheidszorg is veel geld gemoeid. Dat geld moet worden ingezet om de uitkomst voor de patiënt te verbeteren.” Volgens hem leidt deze maatregel er niet toe dat nu alleen de „makkelijke patiënten” worden behandeld. „Zware patiënten zijn voor de specialist een grotere uitdaging en hij wordt dan ook zwaarder beloond bij een goed resultaat.”

Het resultaat wordt gemeten op basis van meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld klachtvermindering, kwaliteit van leven en tevredenheid van de cliënt.

De verzekeraar heeft hierover voor de komende drie jaar afspraken gemaakt met achttien organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om behandelingen van niet-chronische depressies en angsten die korter dan een jaar duren. Menzis is naar eigen zeggen de eerste zorgverzekeraar die in de geestelijke gezondheidszorg op resultaat gaat financieren. Bij behandelingen voor bijvoorbeeld heupblessures gebeurde dit al.