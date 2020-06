Mentaal gezonde bewoner verzorgingshuis had het extra zwaar

Mentaal gezonde bewoners van verzorgingshuizen, serviceflats en aanleunwoningen hebben ook forse problemen ondervonden van het bezoekverbod tijdens de coronacrisis. Gevolgen als eenzaamheid en stress hadden bij deze groep nog meer uitwerking op hun lichamelijk en geestelijk welzijn dan bij bewoners van verpleeghuizen het geval was, zegt het Trimbos Instituut.

De mentaal gezonde groep was zich zeer bewust van de situatie, die daardoor extra hard aankwam. Ook onderhielden deze mensen vaak nog inhoudelijke contacten die ze nu moesten missen, aldus een van de onderzoekers. Verder werden ze, in tegenstelling tot bewoners van verpleeghuizen, minder vaak geholpen met dingen als beeldbellen doordat ze nog redelijk zelfstandig wonen in een kamer of appartement.

Mensen in verpleegtehuizen zien vaker personeel en wonen in een groep. In verzorgingshuizen, serviceflats en aanleunwoningen verdwenen nu ook de mogelijkheid om gezamenlijk te eten in het restaurant en andere activiteiten.