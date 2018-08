De Koninklijke Marechaussee heeft in de haven van het Zeeuwse Colijnsplaat een 47-jarige Griek aangehouden die van mensensmokkel wordt verdacht. In de zeilboot die de man had gehuurd, vond de marechaussee acht migranten. Waarschijnlijk waren het Albanezen.

De marechaussee vermoedt dat de Griek de boot wilde gaan gebruiken om mensen te smokkelen naar Engeland. De zeilboot voer onder Belgische vlag.