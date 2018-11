Een 39-jarige in België wonende Congolees is op de A67 bij Venlo opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij zat in een auto met daarin nog eens zes vermoedelijk Vietnamese mannen zonder identiteitspapieren.

Marechaussees zagen de auto toen deze de Duits-Nederlandse grens over ging. De aangehouden bestuurder zit nog vast. Naar de identiteit van de zes mannen wordt verder onderzoek gedaan.