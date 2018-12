Mensenrechtenprijs voor Paardekooper Overman

Edo Paardekooper Overman, die zich al jaren inzet voor daklozen, verslaafden en mensen met psychische problemen, heeft een nieuwe eretitel van het College voor de Rechten van de Mens gewonnen. Het gaat om de titel Mensenrechtenmens 2018, die dit jaar voor het eerst in het leven is geroepen omdat „mensenrechten in Nederland nog te vaak onder druk staan”, aldus het college.

„Binnen de wereld van hulpverlening, belangenbehartiging is er naar ons idee niemand die zo intrinsiek gemotiveerd en zo gedreven is als Edo Paardekooper Overman”, zegt jurylid Adriana van Dooijeweert, die ook voorzitter is van het College voor de Rechten van de Mens.

De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep.

De prijsuitreiking was maandag, op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, in Het Huis Utrecht in Utrecht. De nieuwe prijs moet ieder jaar een ander thema krijgen. Dit jaar is dat dak-en thuisloosheid.