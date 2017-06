Mensenketting uit protest tegen kerncentrales

Zondagmiddag sloten in het Zuid-Limburgse grensdorpje Eijsden duizenden mensen zich aan bij de in totaal 90 kilometer lange mensenketting die demonstranten maakten tussen het Duitse Aken en het Belgische Tihange. Hiermee was de ketting compleet. Hand in hand vormden vele duizenden mensen een lang lint. De betogers eisen dat twee Belgische kerncentrales in Tihange en Doel worden stilgelegd. De mensen maken zich ernstige zorgen over de veiligheid.

Onlangs zijn bij een inspectie van de kerncentrales ruim zeventig nieuwe scheurtjes in reactorvaten ontdekt, die het risico van barsten bij temperatuurverschillen zouden kunnen vergroten. De Nederlandse actiegroep Wise waarschuwt dat dit tot een kernsmelting zou kunnen leiden, „waarna je heel Limburg kunt ontruimen”.

Veel mensen in de omgeving zijn dan ook bang en besloten zondag letterlijk de handen ineen te slaan. Eijsden werd zondagmiddag overstroomd door mensen uit de regio Aken. Bussen vol kwamen ze naar het dorpje, met name om de gaten die dreigden te vallen naar en over de grens op te vullen. „We willen een signaal afgeven, ook voor onze kinderen”, vertelt Kai Euscheid uit Aken.

Ook veel Duitse vakbondsleden, met name van IG Metall en de Deutsche Gewerkschaft Bund DGB, zijn van de partij. „Aken ligt 60 kilometer van Tihange. Als daar iets gebeurt, is Aken verloren”, vertelt Claus Brülls. „Zeker als er westenwind is”, aldus Dagmar Diebels aan. „Ook wij als vakbondsleden voelen ons bedreigd door Tihange”, vult Doris Brülls aan.

Een beetje verderop staan Mirjam Huismans en Cor Creuvels voor hun woningen in het Limburgse buurtschap Caestert, vlakbij de Belgische grens. „Tihange ligt hier echt dichtbij. Wij maken ons zorgen”, zegt een van hen. „Eijsden ligt onder de rook van Tihange, als daar iets gebeurt...” Ze maakte haar zin niet af en staarde naar het dorp in de verte.

Caspar Kubatsch (68) uit Maastricht staat langs de weg naar Caestert. „Ik vecht al dertig jaar tegen kernenergie”, zegt hij. „Het verzet tegen Tihange is het laatste half jaar in Maastricht flink gegroeid.” Hem valt wel op dat de meeste actievoerders 50-plussers zijn. „Misschien vinden jongeren kernenergie niet zo belangrijk”, mijmert hij.

Voor het kasteel in Eijsden, niet ver van de grens, stond Dick Bos (64). Hij was zondagochtend in alle vroegte vanuit Ede met de trein naar Zuid-Limburg gekomen. „Die kerncentrales moeten eindelijk eens dicht. De Belgen maken geen aanstalten om ermee te stoppen. Dat moet ophouden.”