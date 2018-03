Mensen zoeken vooral naar aftrekposten

Mensen die belastingaangifte doen dit jaar zoeken op de site van de Belastingdienst vooral naar informatie over aftrekposten, zoals zorg- en studiekosten en giften, stelt het ministerie van Financiën. Aangevers zoeken op de site van de belastingdienst ook regelmatig naar informatie over de eigen woning en heffingskortingen.

Sinds 1 maart kunnen mensen aangifte doen. Dat doen velen, mensen die alles voor 1 april inleveren, horen uiterlijk 1 juli of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. Tot nu toe zijn 2,6 miljoen aangiftes binnen. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar op hetzelfde moment.

De dienst benadrukt dat mensen verantwoordelijk zijn voor het controleren van de vooraf door de dienst ingevulde gegevens.