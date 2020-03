‘Mensen stellen vakantieplannen voor zomer uit’

Bijna zes op de tien Nederlanders heeft hun vakantieplannen voor de zomer uitgesteld. Dat heeft toeristenbureau NBTC bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Volgens een onderzoek van het bureau twijfelt bijna de helft of zij dit jaar op vakantie gaan, gezien de maatregelen in sommige landen vanwege het coronavirus.

Buitenlanders zien ook af van een tripje naar Nederland. De afgelopen twee weken gaf ruim de helft van de ondervraagden via een poll op Holland.com, een website met informatie over Nederland voor toeristen, aan dat het coronavirus een grote invloed heeft op hun plannen om Nederland te bezoeken. Waar Duitsers een week eerder hun reisplannen naar eigen zeggen nauwelijks lieten beïnvloeden door het virus, is dat in een week tijd sterk veranderd.

De belangstelling voor de website Holland.com is de afgelopen maand flink gedaald met 50 procent. De sterkste daling zit in het websitebezoek vanuit Italië, met wel 57 procent minder sessies ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, en de minst sterke daling vanuit België, met een daling van 40 procent.

De bezettingsgraden van hotels in Amsterdam en de rest van Nederland zijn de afgelopen week flink gekelderd naar respectievelijk 12,6 procent en 12 procent. De verwachting is vooralsnog dat deze daling de komende weken verder doorzet.