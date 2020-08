Tijdens de hittegolf is het druk op het strand van Scheveningen. Ondanks de coronacrisis is het dringen om een plekje te bemachtigen. Als de zon zakt nemen meeuwen het strand in bezit. Ze zoeken naar iets eetbaars tussen alles wat de strandgangers achterlaten.

Sommige mensen besluiten om op het strand te blijven slapen. Omdat de temperatuur ‘s nachts de laatste dagen nauwelijks beneden de 20 graden komt, overnachten mensen liever in de buitenlucht dan thuis.