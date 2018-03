Mensen op de vlucht voor brand in Australië

Een natuurbrand drijft inwoners van de Australische staat Victoria uit hun woning. Zij worden ondergebracht in stadions en buurthuizen.

De brand is het gevolg van het hete en droge weer en begon zaterdagochtend. In het zuidwesten van de staat vatte een grasveld vlam, en de brand liep snel uit de hand. Vier woningen zijn tot dusver getroffen, zegt een woordvoerder tegen Reuters. „Maar dat aantal kan veranderen.” Ook zijn sommige wegen uit voorzorg afgesloten.

Bosbranden komen vaak voor in Australië. In januari moesten honderden vakantiegangers nabij Sydney worden geëvacueerd vanwege een bosbrand. In 2009 kwamen 173 mensen om bij een bosbrand in de staat Victoria. Nog eens 400 raakten gewond.