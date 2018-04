In het Hilversumse zwembad De Lieberg zijn acht mensen onwel geworden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht waar ze nader worden onderzocht, meldt de brandweer Gooi en Vechtstreek.

De brandweer verricht metingen om vast te stellen welke stof is vrijgekomen in het zwembad. Volgens NHNieuws hebben mensen een vreemde lucht geroken en is het zwembad ontruimd.