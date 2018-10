In een kantoorpand in Bunnik zijn maandag 21 mensen onwel geworden. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn volgens de Veiligheidsregio Utrecht door ambulancepersoneel behandeld.

Het pand is ontruimd. De 120 medewerkers zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel.

Het is niet duidelijk waardoor de klachten zijn veroorzaakt. De brandweer verricht metingen. In de buurt woedde wel een brandje, maar dat was al enige tijd uit.