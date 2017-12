Mensen onwel door koolmonoxide in restaurant

Meerdere mensen zijn maandagmiddag in een Italiaans restaurant in Leidschendam onwel geraakt door koolmonoxide.

De hulpdiensten rukten na de melding met veel materieel uit naar de pizzeria aan de Sluiskant. Zeker elf personen zijn naar het ziekenhuis gebracht met klachten variërend van hoofdpijn tot een beroerd gevoel. Volgens een woordvoerster van de brandweer kon iedereen wel zelf in de ambulance stappen.

De oorzaak is vermoedelijk een defect apparaat in het restaurant. Als de eetgelegenheid is geventileerd gaat het waarschijnlijk weer open.