Mensen kunnen naar de zon kijken

Kijk nooit recht de zon in. Het is een van de eerste dingen die elk mens leert, soms door schade en schande. Volgende week zondag kan het toch, althans een beetje. Dan is er namelijk voor het eerst een Landelijke Zonnekijkdag.

Op dertig plekken kunnen mensen door telescopen naar onze ster kijken. Sterrenwachten, sterrenkundige verenigingen en particulieren stellen die beschikbaar. De telescopen zijn speciaal gemaakt om naar de zon te kijken. Een filter houdt bijvoorbeeld het felste licht tegen. Zo kunnen mensen de vlekken op het oppervlak zien. Sommige telescopen kunnen door de wolken heen kijken, dus ook bij bewolking gaat de dag door, maar met een aangepast programma.

De zonnekijkdag wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Onder de deelnemende locaties zijn museum Sonnenborgh in Utrecht en sterrenwachten in Hellendoorn en Oudenbosch. Ook zijn er telescopen neergezet bij de Kralingse plas in Rotterdam, bij Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders in Almere en op de markt in Lochem.