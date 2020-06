Mensen kiezen vaker (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer

Van de mensen met een baan zegt een op de vier voortaan vaker naar het werk te fietsen vanwege corona. Ook mensen met een leaseauto (19 procent) zijn van plan vaker de fiets te pakken. Dat meldt ALD Automotive op basis van onderzoek onder circa 1500 werkende Nederlanders. Deelnemers werd gevraagd naar hun beweegredenen om de fiets in te zetten voor woon-werkverkeer en welke rol het virus daarbij speelt.

Duurzaamheid (43 procent) en vooral de eigen vitaliteit (81 procent) blijven belangrijke redenen om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. Van de ondervraagden zegt 56 procent te willen gaan fietsen omdat het een goedkoper alternatief is voor de auto of het openbaar vervoer. Daar komt bij dat reizigers zich in het ov met een mondkapje op mogelijk wat ongemakkelijk voelen.

Van de ondervraagden met belangstelling voor fietsen heeft bijna de helft (43 procent) een voorkeur voor een e-bike om de woon-werkafstand af te leggen, 39 procent kiest voor de reguliere stadsfiets.

„Mensen zijn momenteel meer ontvankelijk voor nieuwe manieren om te reizen. Deze trend was al gaande en wordt getriggerd door Covid-19, in elk geval heeft het de trend versneld”, zegt directeur Lonneke van der Horst. „Mocht je als werkgever je vervoersbeleid willen vernieuwen, dan is dit nu zeker het moment.”

Met ruim 6700 medewerkers beheert ALD Automotive in 43 landen bijna 1,8 miljoen voertuigen, waaronder vooral leaseauto’s.