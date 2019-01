Mensen hostel uit na brand in Den Haag

In Den Haag is een aantal panden, waaronder een hostel, ontruimd wegens een grote brand in een meubelopslag in de Scheepmakersstraat. In totaal zijn zo’n honderd mensen geëvacueerd. Tachtig tot negentig mensen zaten in het hostel, meldt de brandweer. Burgemeester Pauline Krikke bezocht maandagochtend de evacués.

De brand brak rond 06.00 uur uit en was na ongeveer twee uur onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen, maar wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.

De geëvacueerde mensen stonden eerst op straat in de kou en regen, maar werden vervolgens in bussen vervoerd naar Station Hollands Spoor. Voorlopig kunnen de gasten van het hostel nog niet terug. Het hostel heeft volgens een woordvoerder veel rookschade en moet eerst geventileerd worden. De verwachting is dat de gasten in de loop van de dag kunnen terugkeren.

Burgemeester Krikke nam maandagochtend vroeg poolshoogte. „Dat is natuurlijk enorm schrikken. Ik heb ze vanmorgen in alle vroegte opgezocht op de opvanglocatie op Station Hollands Spoor om ze een steuntje in de rug te geven. Ook ben ik op de plek van de brand geweest om de brandweermensen en andere hulpverleners te bedanken voor hun geweldige werk. Ik heb veel respect voor de hulpdiensten die voortdurend in touw zijn, zeker ook als je bedenkt wat ze gisteren allemaal hebben gedaan na de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat”, aldus Krikke.

Twee personen raakten gewond door de brand in de Scheepmakersstraat en zijn met ambulances vervoerd naar het ziekenhuis. Een persoon had rook ingeademd en werd ter plaatse behandeld.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.