Mensen denken steeds bewuster na over huisdier

Nederlanders denken steeds bewuster na over het nemen van een huisdier. Dat blijkt uit het huisdierenonderzoek dat Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) ook dit jaar weer hebben laten uitvoeren. Mensen kijken steeds vaker eerst of de gezinssituatie wel of niet geschikt is voor het houden van een huisdier.

In 2018 had 49 procent van de huishoudens een huisdier. Dat is een kleine daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name tijdgebrek is tegenwoordig een reden om geen huisdier te houden. Verder is vaak de zorg voor een dier te complex of laat de werksituatie het houden van een huisdier niet toe. Dat geldt met name voor de kleine dieren. In 2018 werden er minder konijnen, knaagdieren en siervissen gehouden dan in 2017.

In Nederlandse huishoudens is het aantal honden (1,5 miljoen) en katten (2,6 miljoen) al jaren stabiel. Honden worden gemiddeld steeds ouder. De gemiddelde leeftijd van katten is al langere tijd stabiel.

Sinds 2002 wordt er ieder jaar onder ruim 7500 huishoudens onderzoek gedaan naar de katten- en hondenpopulatie. Sinds 2015 worden er ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, hamsters, cavia’s, paarden, vissen, vogels en reptielen.