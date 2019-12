Mensen aangereden door achtervolgende auto’s in Assen

Een fietser en scootmobieler zijn in Assen aangereden op het fietspad door auto’s die waarschijnlijk elkaar achtervolgden. De auto’s kwamen daarbij op het fietspad terecht, waar beide slachtoffers werden geraakt.

Ze raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren allebei nog aanspreekbaar. Hoe hard de auto’s reden en welke auto de fiets en scootmobiel heeft geraakt, moet blijken uit onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

De inzittenden van de twee auto’s gingen na die aanrijding met elkaar op de vuist. Daarbij is volgens de politie ook met slagwapens geslagen. De oorzaak van de ruzie lag volgens de politie in de relationele sfeer. Vier mensen zijn aangehouden, zegt de woordvoerder. De auto’s zijn ook in beslag genomen.

De aanrijding gebeurde op de Rolderstraat in Assen.