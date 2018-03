In Zaandam zijn zondagmiddag twee mensen aangereden die aan het tanken waren. De aanrijding werd veroorzaakt door een taxichauffeur die de macht over het stuur was verloren en daardoor het terrein was opgeschoten.

De twee liepen nog onbekende verwondingen op. Ook de taxichauffeur raakte gewond. De politie verwacht dat alle drie de gewonden naar het ziekenhuis moeten om zich te laten behandelen. Ter plekke is de omgeving afgezet. Er is een traumateam aanwezig met meerdere ambulances.