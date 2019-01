Menselijke resten in koffer zijn van vrouw

De stoffelijke resten die zaterdag werden aangetroffen in een koffer aan de Zuider IJdijk in Amsterdam-Oost zijn van een vrouw van vermoedelijk tussen de 20 en 50 jaar oud. Dat blijkt uit forensisch onderzoek, meldt de politie.

Het gaat om de romp van een blanke vrouw. Ze had een zwarte rok en een zwart topje aan. Over haar identiteit is nog niets bekend. Ook tast de politie nog in het duister wanneer de vrouw om het leven is gekomen.

De koffer werd zaterdagochtend gevonden langs de oever van de Zuider IJdijk. De donkerkleurige Samsonite-koffer lag er al zeker sinds 11 januari, aangezien de politie er toen al een melding over kreeg. Agenten konden hem toen echter niet vinden en het lukte niet meer om in contact te komen met de melder. Zaterdag benaderde deze persoon opnieuw de politie.