Mens zelf grootste bron ESBL-bacteriën

De mens zelf is de belangrijkste bron van besmettingen door het gevaarlijke ESBL-bacteriën. Meer dan 60 procent van de besmettingen wordt veroorzaakt door contact met andere mensen, meldt het RIVM op basis van onderzoek.

Tot nu toe was dit volgens het gezondheidsinstituut onbekend. ESBL is een enzym dat ervoor zorgt dat bacteriën resistent worden tegen veel antibiotica. Daardoor zijn infecties niet of minder goed te behandelen.

Bijna een vijfde (19 procent) van de besmettingen wordt opgelopen via voedsel en 8 procent door contact met huisdieren. Contact met vee en zwemmen in plassen, meren en rivieren dragen hier in veel mindere mate aan bij.

Het RIVM stelde al eerder vast dat mensen slechts beperkt met ESBL-bacteriën in aanraking komen via de veehouderij en door het eten van vlees. ESBL-bacteriën zijn onschadelijk zolang ze in de darmen of op de huid zitten van gezonde personen. Maar bij ernstig zieke patiënten kunnen ze een infectie veroorzaken die moeilijk te bestrijden is met antibiotica.