Memis en Marijnissen bij Turkse rechtbank

De Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis is dinsdag aan het begin van de middag samen met SP-leider Lilian Marijnissen aangekomen bij de rechtbank in de Turkse stad Antalya. Memis moet voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de terroristische organisatie PKK.

De verdenking zou te maken hebben met kritische berichten over de Turkse regering die de SP’er op sociale media heeft gedeeld. Memis werd 30 april opgepakt in Turkije tijdens een vakantie met zijn familie. Hij zat kort in een politiecel en kan Turkije niet verlaten omdat zijn paspoort is ingenomen. De Tweede Kamer toonde zich afgelopen week nog verontwaardigd over de zaak-Memis en wil dat hij wordt vrijgelaten.

Marijnissen is naar Turkije gereisd om haar partijgenoot een hart onder de riem te steken.