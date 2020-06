Melkveehouders: stikstofrapport onbegrijpelijk, doelen onhaalbaar

Melkveehouders hebben geen goed woord over voor het stikstofadvies dat de commissie-Remkes maandag presenteerde. „Onbegrijpelijk” noemt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het advies. „Nederland heeft zichzelf natuurdoelen gesteld die onhaalbaar zijn, zowel ecologisch als economisch”, meent bestuurder Marion Logtenberg.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes (VVD) raadt het kabinet aan om doelen voor natuurherstel en halvering van de stikstofuitstoot voor 2030 wettelijk vast te leggen. Hoge stikstofuitstoot, met de landbouwsector als grootste bron, is schadelijk voor de biodiversiteit.

Volgens de NMV is het echter kortzichtig om zo fors in te zetten op stikstof. „Want juist ook andere factoren zijn heel belangrijk voor de instandhouding van veel habitatsoorten, waaronder water en natuurbeheer”, aldus Logtenberg.

De melkveehouders vinden verder dat meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar de hoeveelheid stikstof die de natuur kan hebben, de zogeheten kritische depositiewaarde. Daarover bestaat nu geen „hard en betrouwbaar cijfer”, aldus de NMV. De bond pleit ook voor betere metingen van de hoeveelheid ammoniak die neerkomt in natuurgebieden.

Ammoniak (NH3) is een verbinding van stikstof en waterstof die in mest zit. Halvering van de uitstoot is dan ook alleen haalbaar als de veestapel wordt ingekrompen, constateert de NMV. „Maar die vermindering heeft weer gevolgen voor de voedselproductie. Niet alleen in Nederland maar ook voor de rest van de wereld. Denk aan gebieden waar geen voedsel verbouwd kan worden en mensen afhankelijk van ons zijn.”