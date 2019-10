Melkveeboeren: Stop import kalveren

Er moet een einde komen aan de import van kalveren. Dat stellen vierduizend Nederlandse melkveeboeren in een brandbrief aan minister Carola Schouten (Landbouw), meldt ZEMBLA.

Volgens de boeren, verenigd in de organisaties Netwerk Grondig en de Dutch Dairymen Board, worden jaarlijks 800.000 kalveren geïmporteerd en zou dat in strijd zijn met de kringloopambities van Schouten. „Ik snap niet hoe de minister de kalverimport in dat plaatje kan plaatsen. Dat staat er gewoon haaks op”, zegt melkveeboer Gerard Stam, een van de opstellers van de brief, tegen ZEMBLA.

Ook de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), dat zich richt op het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij, ziet risico’s in de import van kalveren. Antibiotica wordt in de kalverhouderij „relatief veel gebruikt”, stelt Dick Heederik van SDa. Volgens hem is de kalverhouderij de enige veehouderij waar het aantal resistente ESBL-bacteriën toeneemt.

Minister Schouten presenteerde eerder dit jaar haar ambities voor kringlooplandbouw. Volgens dit plan moeten boeren „waardevol voedsel produceren met zo min mogelijk effecten op natuur, milieu en klimaat”, aldus ZEMBLA.