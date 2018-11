Het Meldpunt Vuurwerkoverlast stopt ermee. Op de website, een initiatief van lokale Groen Links-fracties, konden mensen de afgelopen zes jaar geluidsklachten, schade en andere overlast door vuurwerk melden. Volgens woordvoerder Arno Bonte is met de site het doel bereikt omdat het onderwerp op de politieke agenda is gekomen.

„We wilden dat er op politiek niveau aandacht zou komen voor de problemen rond het vuurwerk”, aldus de Rotterdamse wethouder voor GroenLinks. „De Tweede Kamer en de verantwoordelijk minister waren lang niet bereid om maatregelen te nemen, maar dat is nu wel gebeurd. Gemeenten hebben nu de ruimte een lokaal verbod op te leggen. Rotterdam en Amsterdam zijn voorbereidingen aan het treffen en gaan die kant op. Dat zijn mooie ontwikkelingen en die willen wij de ruimte bieden. We vinden daar een website niet meer bij passen.”

Rotterdam en Amsterdam gaan vanaf de jaarwisseling 2019-2020 de regels rond oud en nieuw veranderen. Er komen dan geen vuurwerkvrije zones. Er zullen dan gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Bonte hoopt dat veel meer gemeentes het voorbeeld van de twee grote steden gaan volgen. „Veel mensen willen af van de knallen en ongelukken. Ons doel was een vrolijke en veilige jaarwisseling en dat hebben we bereikt. We gaan zeker nog wel in de gaten houden hoe het dit jaar loopt. Maar we hopen dat de site niet meer nodig zal zijn.”

Vorig jaar kwamen er ruim 48.000 meldingen binnen. Het meldpunt kreeg wel te maken met valse meldingen en DDos-aanvallen, volgens Bonte kwamen die van tegenstanders die probeerden de betrouwbaarheid onderuit te halen.