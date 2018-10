Meldpunt voor valse kunst in de maak

Er komt een meldpunt voor vervalste kunst. Het is een initiatief van taxateursorganisatie Federatie TMV en de vereniging van handelaren in oude kunst Koninklijke VHOK. Het meldpunt wordt waarschijnlijk een website, die begin volgend jaar in de lucht moet zijn.

Valse kunst kent verschillende groepen gedupeerden: de kunstenaar, de consument en de kunsthandel. Om aanbieders van valse kunst te kunnen aanpakken is het nodig dat politie en justitie weten waar deze stukken worden aangeboden en dat deze stukken vals zijn, zeggen de initiatiefnemers.

Via de site kunnen mensen een kunstwerk waarvan ze vermoeden dat het vals is, voorleggen aan een onafhankelijk panel van deskundigen. Concluderen zij dat het inderdaad om een vervalsing gaat, dan kan aangifte worden gedaan.

Het team kunst- en antiekcriminaliteit van de politie juicht het opzetten van het meldpunt toe: „Met dit initiatief wordt het voor politie en justitie makkelijker om misstanden in de kunst- en antiekwereld aan te pakken.”