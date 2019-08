Meldpunt voor misstanden in nertsenfokkerij

Bont voor Dieren begint een meldpunt tegen misstanden in de nertsenfokkerij. De dierenbeschermingsorganisatie maakt zich zorgen over het welzijn van deze dieren. Over vijf jaar komt er een verbod op het houden en doden van nertsen, maar dat leidt er nu toe dat fokkers niet meer investeren in het dierenwelzijn.

Verder worden er door dat naderende verbod ook steeds meer nertsen naar het buitenland vervoerd en dat volgens Bont voor Dieren onder erbarmelijke omstandigheden. De organisatie start het meldpunt Nertsenfokkerij en Transport en roept iedereen op misstanden door te geven.

„We kunnen de 25 miljoen dieren die nog gedood gaan worden tot 2024 niet in de kou laten staan”, zegt directeur Natalie Wanga van de dierenorganisatie. Er zouden nu nog 130 nertsenfokkerijen actief zijn die jaarlijks vijf miljoen nertsen fokken en doden voor de bontindustrie.