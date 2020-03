Meldpunt voor knelpunten in de thuizorg

Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint een meldpunt om de knelpunten in de thuiszorg in kaart te brengen. De organisatie zegt nu al meldingen binnen te krijgen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Vanwege het coronavirus vallen zorgverleners uit. Ouderen zitten daardoor zonder hulp. Ook is er onzekerheid bij ouderen of ze zorgverleners wel binnen kunnen laten omdat sommigen geen beschermde middelen hebben of dragen.

Met het meldpunt wil KBO-PCOB weten of senioren in de knel komen en welke problemen er zijn. Deze kunnen dan worden voorgelegd aan onder meer het ministerie. Senioren kunnen melding maken via de website van KBO-PCOB of via het nummer 030-3 400 600.