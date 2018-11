Meldpunt voor bedreigde christenvluchteling van start

Een christenvluchteling die zich niet veilig voelt in een azc of een ex-moslim die wordt bedreigd. Vanaf maandag kunnen ze terecht bij een nieuw meldpunt van onder meer stichting Gave.

Intimidatie van christenvluchtelingen staat al jaren op de agenda van stichting Gave, die kerken en christenen toerust voor het contact met asielzoekers. Met het nieuwe meldpunt bedreigingen wil de organisatie het probleem beter in kaart brengen en slachtoffers helpen. Ze werkt hiervoor samen met Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) en Open Doors.

Het meldpunt is vanaf maandag online beschikbaar in het Nederlands en Engels. De komende tijd volgen andere talen, waaronder Arabisch en Farsi. „Het probleem van christenvluchtelingen die zich bedreigd voelen, speelt voortdurend. Met dit meldpunt kunnen we beter inspelen op situaties, zeker als die urgent zijn”, licht Marco Vos, beleidsmedewerker van Gave, het initiatief toe.

Welke recente voorbeelden van problemen van christenvluchtelingen kent u?

„We krijgen zeker één keer per maand een signaal van serieuze problemen die mensen ervaren. Denk aan berichten eerder dit jaar over een taalschool in Nunspeet, waar een christen zich onheus bejegend voelde. Rond de Somalische schuilkerk in Nederland is er eveneens geregeld sprake van bedreigingen, al zijn die nogal eens vaag en moeilijk te verifiëren.

Een recent voorbeeld is ook dat van een Irakees die christen is geworden. Zijn omgeving accepteerde dit niet en zijn vrouw en kinderen zijn vervolgens, met hulp van hun netwerk, teruggekeerd naar Irak. Die man blijft hier alleen achter. Dat is heftig.”

Wat kan een meldpunt in zulke situaties betekenen?

„We kunnen dit soort situaties niet oplossen. Het in kaart brengen van de problemen helpt wel om christenen, maar ook overheidsinstanties, meer bewust te maken van wat er speelt. Dat is hard nodig. Toen bedreigingen van ex-moslims recent in de gemeenteraad van Amsterdam aan de orde kwamen, was de eerste reactie van sommigen bijvoorbeeld: Dit probleem bestaat hier niet. Ook roepen we christenen ertoe op naast de slachtoffers te gaan staan en hen te steunen. Dit is even belangrijk als het aanpakken van daders.”

Wat doet u concreet als er een melding binnenkomt?

„Asielzoekers kunnen zelf een melding doen, maar de drempel hiervoor is in de praktijk hoog. Daarom kunnen bijvoorbeeld ook kerkelijke vrijwilligers of asieladvocaten bij ons terecht. Na elke melding zoeken we contact met de melder. Het liefst spreken we ook de vluchteling zelf om door te vragen op wat er precies gaande is. In een urgente situatie kijken we of aangifte bij de politie gewenst is en of we daarin ondersteuning kunnen bieden.

Een belangrijke vraag zal ook zijn of de vluchteling die problemen ervaart, steun krijgt van mensen in zijn omgeving, zodat hij niet alleen met zijn gevoelens van onveiligheid blijft zitten. Als die steun er onvoldoende is, kunnen we daarvoor mensen uit ons netwerk inschakelen.”

In hoeverre hebt u hierover contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)?

„We hebben over dit onderwerp geregeld contact. In een acute situatie kan het zijn dat we het COA benaderen in het azc waar een probleem speelt. Het COA biedt zelf via een app ook de mogelijkheid melding te doen van bedreiging van minderheden, zowel lhbt’ers als christenen. Als het om christenen gaat, komt een melding bij ons terecht. Van deze app wordt nog weinig gebruikgemaakt.”

Mensen kunnen uw meldpunt ook anoniem benaderen. Hoe betrouwbaar zijn zulke meldingen?

„Ons streven is meldingen zo veel mogelijk uit te zoeken, maar als ze anoniem binnenkomen, is dat lastiger. In onze rapportages nemen we ze mee, maar daarbij geven we aan dat de waarde vanwege de anonimiteit beperkt is.”

Wat is precies de rol van Open Doors en de SDOK bij dit meldpunt?

„Ze werken mee omdat ze op de bres staan voor christenen die wereldwijd worden vervolgd en merken dat dit probleem via migrantenstromen dichterbij komt. SDOK is samen met Gave actief betrokken bij de afhandeling van meldingen. Open Doors steunt beide organisaties in dit initiatief.”

Kan een meldpunt eraan bijdragen dat het aantal bedreigingen op den duur afneemt?

„In azc’s komen steeds nieuwe mensen binnen uit allerlei culturen. Problemen die daarmee gepaard gaan, dring je niet zomaar terug. Maar door er meer aandacht voor te vragen en in te grijpen in situaties waarin mensen gevaar lopen, hopen we wel dat christenvluchtelingen zich op den duur veiliger voelen in azc’s en in de samenleving.”

>>meldpunt.gave.nl