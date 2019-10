Meldpunt veiligheid voor advocaten en rechters

Voor advocaten en rechters die zich zorgen maken over hun veiligheid is een zogeheten Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Dat meldt de Orde van Advocaten maandag. Aanleiding hiervoor is de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. Hij werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

De moord heeft geleid tot tal van veiligheidsmaatregelen bij rechters, officieren van justitie en advocaten die te maken hebben met zware strafzaken, met name die waarmee de voortvluchtige Ridouan Taghi te maken zou hebben.

Advocaten kunnen het contactpunt bereiken via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de orde. Zij zetten meldingen door naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De betrokken advocaat wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris over de vervolgstappen, aldus de orde. Acute noodsituaties moeten aan het alarmnummer 112 gemeld worden en van bedreigingen moet aangifte worden gedaan, adviseert de orde.

Volgens justitie is het het meest waarschijnlijke scenario dat Taghi op enigerlei wijze betrokken is bij de moord op Wiersum. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij, die uitvoerig en belastend over Taghi en een aantal medeverdachten heeft verklaard. Voor mogelijke betrokkenheid bij de moord is vorige week een verdachte opgepakt.