Meldpunt krijgt 324 tips over illegaal vuurwerk

Meld Misdaad Anoniem (M.) heeft afgelopen jaar 324 meldingen gekregen over handel en opslag van zwaar illegaal vuurwerk. Door die tips konden duizenden kilo’s vuurwerk in beslag worden genomen. Volgens het meldpunt ging het daarbij vaak om zeer explosief vuurwerk als cobra’s, lawinepijlen en mortierbommen.

De meeste tips kwamen in de laatste week van het jaar binnen. Zo werd in Hendrik-Ido-Ambacht vrijdag 2500 kilo vuurwerk in een container gevonden. Twee Zwijndrechters (32 en 28 jaar) werden aangehouden voor het bezit van en de vermoedelijke handel in het vuurwerk.

Dankzij anonieme tips vond de politie eerder bijna 1700 kilo vuurwerk in een woning in Nootdorp en een opslagbox in Bleiswijk, 1450 kilo in een schuurtje bij een huis in Nunspeet en bijna 900 kilo in een garagebox in Arnhem. In een woning in Castricum troffen agenten niet alleen 500 kilo illegaal vuurwerk aan, maar ook een hennepkwekerij op zolder.