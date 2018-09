Meldpunt huurders voor te hoge energierekening

Huurders die vinden dat hun energierekening te hoog is, kunnen dat sinds vrijdag melden. De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, heeft daarvoor een Meldpunt Energiealarm opgezet.

Huurders zijn volgens de Woonbond de dupe van stijgende energierekeningen, terwijl ze zelf niet gaan over het verduurzamen van hun woning. Maatregelen in het kader van het klimaatakkoord raken „lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens”. In 2019 verwacht de Woonbond voor huurders een stijging van de energierekening van gemiddeld 127 euro per jaar.

Het meldpunt blijft open zolang de onderhandelingen over het klimaatakkoord lopen. De Woonbond wil laten zien wat de gevolgen zijn voor huurders en pleit voor een eerlijker verdeling van de kosten.