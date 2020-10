Meldpunt geopend voor doorgeven zorgwekkend gedrag

Het melden van zorgwekkend gedrag van iemand die in de war is en mogelijk hulp nodig heeft, kan sinds vrijdag via een gratis telefoonnummer. Via dit meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt.

Het landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag werd vrijdag gelanceerd door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het te bellen nummer is 0800-1205.

Blokhuis: „Het kan gaan om een oude overbuurman die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt te zijn vergeten; misschien is hij dement aan het worden. Of denk aan iemand die door oplopende schulden enorm in de problemen komt, depressief raakt en dakloos dreigt te worden. Om maar een paar schrijnende voorbeelden te noemen. Vaak gaat het om personen die door een stapeling van problemen zoals schulden, psychische problemen of het verlies van dierbaren, gebeurtenissen waardoor mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.”

Volgens de partijen die het meldpunt hebben opgezet, onder meer de GGD GHOR, de politie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, kan het meldpunt „het begin zijn van hulp waar behoefte aan is”.