Meldpunt Fipronil: NVWA kon crisis niet aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA was organisatorisch niet voorbereid op een crisis zoals die met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. De dienst greep te laat in, waardoor de crisis groter is geworden dan nodig was en had toen het probleem eenmaal bekend was te veel tijd nodig om de stroom vragen van getroffen pluimveehouders te beantwoorden. Er is grote financiële en emotionele schade ontstaan.

Dat staat in een evaluatierapport van het Meldpunt Fipronil over de eiercrisis, die afgelopen zomer uitbrak. Het meldpunt werd opgericht door tien gemeenten in de Gelderse en Utrechtse Vallei, landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders NVP toen bleek dat getroffen boeren van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Het rapport is in handen van de commissie die op verzoek van minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit onderzoek doet naar de fipronilaffaire.