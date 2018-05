Meldplicht Van der G. „volstrekt zinloos”

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, wil zich niet meer melden bij de reclassering en naar het buitenland verhuizen. De meldplicht is overbodig, zei zijn advocaat dinsdag tijdens het kort geding dat Van der G. tegen de Staat had aangespannen. In welk land hij wil wonen, is niet bekendgemaakt. Het geding dient voor de rechtbank in Den Haag.

Van der G. (48) moest zich voorheen om de drie weken en sinds vorige maand om de zes weken melden bij de reclassering. Deze meldplicht is hem opgelegd als een van de maatregelen voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.

Volkert van der G.

Volgens Van der G.’s advocaat Willem Jebbink heeft die meldplicht geen enkele toegevoegde waarde meer. Volgens psychische rapporten zou er weinig tot geen recidivegevaar zijn en daarnaast zijn de gesprekjes met de reclassering een formaliteit. „Volstrekt zinloos dus.” Jebbink zegt dat Van der G. inmiddels al weer vier jaar „probleemloos” functioneert in de maatschappij.

Volgens Jebbink weet de Nederlandse staat al zeker twee jaar dat Van der G. wil emigreren. „Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden.”

Volgens de landsadvocaat verloopt het contact met Van der G. moeizaam. „Hij verzet zich continu tegen de voorwaarden. Het contact met de reclassering is stroef, er is veel discussie over de vragen die gesteld worden.”

Controle is volgens de reclassering nog altijd nodig, aldus de landsadvocaat. „Door de houding van Van der G. is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunde factoren wegvallen.”

Van der G. had vooraf verzocht de zaak achter gesloten deuren te behandelen, omdat er persoonlijke zaken van hem besproken zouden worden, maar de rechter ging daar niet in mee.

Eerder had Van der G. zich al met succes verzet tegen de opgelegde voorwaarden.